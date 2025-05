Von Christiane Lutz

Im Grunde ist es einfach: Man darf sich nicht abwimmeln lassen. „Ich wollte mal nachfragen, wie man zu so einem wird. Also zum Taxifahrer?“, sagt Else am Telefon, nachdem sie die Anzeige in der Zeitung gelesen hat. Ob das auch Frauen können? Nein? „Das ist eine enorme Verantwortung und schwierig“, heißt es. „Und ist es denn nicht schwierig, Kinder zu erziehen?“ Ja. Schon. Also: „Wann kann ich vorbeikommen?“ Es ist das Jahr 1968. Frauen dürfen da zwar längst Auto fahren, aber andere Leute herumfahren? Gegen Geld? Eher nein. „Dann bin ich eben die Erste“, sagt Else.