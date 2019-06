14. Juni 2019, 19:25 Uhr Psychologie Das Glück der kleinen Dinge

Ein Leben mit Freude, aber ohne Druck - geht das? Die japanische Haltung des Ikigai lässt sich auf fünf Grundsätze herunterbrechen. Wer sie in sich findet, kann zufrieden alt werden.

Von Andrian Kreye

Auf der Suche nach innerer Ruhe landete der Westen schon öfter mal im Fernen Osten. Hermann Hesse, Jack Kerouac und die Beatles machten aus solchen Sinnsuchen große Romane und Songs. Das jüngste Fundstück fernöstlicher Spiritualität aber ist "Ikigai", eine Form tiefster Zufriedenheit aus Japan, die an den türkisklaren Stränden von Okinawa genauso zu Hause ist wie in den gläsernen Stadtlabyrinthen von Tokio. Was gleich mal eine ganze Palette der Sehnsüchte anspricht.

Ein Dutzend Bücher ist dazu auf Deutsch erschienen. Bei ...