Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil im Auftrag der Frau des Künstlers der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Mit liebevoll illustrierten Büchern wie „Oh, wie schön ist Panama“ begeisterte der Künstler seit den 1970er-Jahren Kinder in aller Welt. Seine Werke wurden in rund 40 Sprachen übersetzt, ihre Gesamtauflage geht in die Millionen.

Janosch wurde zur Marke – vor allem dank seiner Figuren Tiger, Bär und Tigerente. Sie wurden erfolgreich in Lizenz vermarktet und zierten Tassen, Fahrräder, Schnuller und vieles mehr. Nach dem fulminanten Erfolg seiner Bücher zog sich Janosch in den 1980er-Jahren auf die spanische Kanareninsel Teneriffa zurück.

Der Künstler wurde 1931 als Horst Eckert geboren und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in Oberschlesien im heutigen Polen, geprägt von Armut, Gewalt und der Alkoholsucht seines Vaters. In seinen Werken für Erwachsene gibt Janosch Einblicke in seine harte Kindheit, etwa im Roman „Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm“. „Die ersten Jahre meines Lebens waren die totale Zerstörung meiner Person“, sagte der Autor mal dem Süddeutsche Zeitung Magazin. Janosch versuchte lange Zeit selbst, diese Zeit mit Alkohol zu verdrängen.

Überdies verfasste er Theaterstücke und bebilderte die pikanten Geschichten des französischen Adligen Marquis de Sade. Im Zeit-Magazin kommentierte Janoschs Alter Ego Wondrak von 2013 bis 2019 das Zeitgeschehen.