Interview von Sebastian Moll

Jane Goodall ist eine der prominentesten Aktivistinnen für den weltweiten Klima- und Artenschutz. Ihre Jugendorganisation "Roots and Shoots" betreibt Umweltprojekte in mehr als 60 Ländern, das Jane-Goodall-Institut setzt sich in sechs afrikanischen Ländern für den Schutz von Schimpansen ein. Zuletzt nahm die 87-Jährige als Gesandte am Klimagipfel in Glasgow teil. Einen Namen machte sich Goodall, als sie in den Sechzigerjahren alleine im Dschungel von Tansania das Verhalten von Schimpansen studierte. Gerade ist ihr "Buch der Hoffnung" erschienen, in dem sie dazu mahnt, in diesen schwierigen Zeiten das Prinzip Hoffnung nicht aufzugeben.