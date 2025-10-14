„Jane Austen und das Chaos in meinem Leben“ ist eine romantische Komödie, wie es sie eigentlich nicht mehr geben dürfte: versponnen, sanft und stolz darauf.

„Jane Austen hat mein Leben zerstört“, so müsste dieser Film, treu übersetzt, eigentlich heißen – „Jane Austen a gâché ma vie“. Das klingt schmissiger als der abgewandelte deutsche Titel, weniger nach „Bridget Jones“. Und doch führt der Originaltitel auf eine falsche Fährte. Denn daran, dass Agathe mit Mitte dreißig in ihrem Leben feststeckt, ist Jane Austen selbstverständlich am allerwenigsten schuld.