Welche Rolle spielen Angst oder Wut bei Wahlentscheidungen? Und warum tut sich das Land so schwer damit, mit unbequemen Gefühlen umzugehen – im Privaten wie Politischen? Ein Gespräch mit dem Psychiater Jan Kalbitzer.

Das Gespräch mit Jan Kalbitzer beginnt mit einer Panne: Weil der Termin sich verschoben hat, ist der ursprüngliche Link für den Videocall nicht mehr gültig – trotzdem versuchen der Psychiater, dessen Buch „Unbequeme Gefühle“ am Montag erscheint, und die Journalistin, darüber zueinanderzufinden. Das Ergebnis: Beide treten in einen digitalen Warteraum ein, aber niemand kann für den anderen die Tür öffnen. Dass diese kleine Absurdität der digitalisierten Gegenwart viel über das menschliche Miteinander in ihr erzählt, wird im Laufe des Interviews immer deutlicher.