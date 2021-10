"Der Killer in den ,Halloween'-Filmen ist der ultimative Schwarze Mann": Jamie Lee Curtis am Set.

Interview von David Steinitz

Jamie Lee Curtis ist für das Gespräch früh aufgestanden, in Los Angeles ist es zu Beginn des Videointerviews sechs Uhr morgens. Die 62-jährige Schauspielerin ist trotzdem bestens gelaunt. Sie hat einige Komödien wie "Ein Fisch namens Wanda" gedreht, berühmt wurde sie aber vor allem durch den Horrorfilm "Halloween", der so erfolgreich war, dass es mittlerweile zwölf Fortsetzungen gibt. Die neueste heißt "Halloween Kills" (Kinostart: 21. Oktober). Einziges Problem an der Sache: Jamie Lee Curtis mag privat gar keine Horrorfilme. Sagt sie.