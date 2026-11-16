So berühmt war vorab kein anderer Bond-Darsteller: Robert Pattinson wird der neue 007. Warum die Wahl des 40-jährigen Briten überraschend und logisch zugleich ist.

Das erste Pressefoto hatten sie bei Amazon MGM schon vorbereitet: Robert Pattinson wird James Bond.

Man darf sich jetzt erst mal freuen

Die Suche ist beendet, Robert Pattinson wird der neue James Bond. Womit also der amtierende Batman-Darsteller (er steckt gerade im Endspurt der Dreharbeiten zu „The Batman Part II“) auch der amtierende 007-Darsteller ist.