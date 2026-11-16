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Robert Pattinson als James BondMan darf sich jetzt erst mal freuen

Lesezeit: 5 Min.

Das erste Pressefoto hatten sie bei Amazon MGM schon vorbereitet: Robert Pattinson wird James Bond.
Das erste Pressefoto hatten sie bei Amazon MGM schon vorbereitet: Robert Pattinson wird James Bond.
Foto: Jaap Buitendijk/Amazon MGM

So berühmt war vorab kein anderer Bond-Darsteller: Robert Pattinson wird der neue 007. Warum die Wahl des 40-jährigen Briten überraschend und logisch zugleich ist.

Von David Steinitz

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Die Suche ist beendet, Robert Pattinson wird der neue James Bond. Womit also der amtierende Batman-Darsteller (er steckt gerade im Endspurt der Dreharbeiten zu „The Batman Part II“) auch der amtierende 007-Darsteller ist.

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Viele Stars haben für die begehrte Rolle vorgesprochen, manches Casting-Video ist sogar im Netz zu finden. Ein kleiner Überblick der bekanntesten Beinahe-Bonds.

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