James Bond:Casting Royale

Agent a. D.: Daniel Craig in "Keine Zeit zu sterben" (2021). Jetzt braucht es einen Nachfolger.

Von David Steinitz

Zwei Jahre ist es her, dass Daniel Craig in "Keine Zeit zu sterben" seinen letzten Auftritt als James Bond hatte. Seitdem steht natürlich die in der Filmbranche und unter Fans heiß diskutierte Frage im Raum, wer sein Nachfolger werden könnte.