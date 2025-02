Von David Steinitz

Diese Nachricht ist vermutlich ein Schock für viele Bond-Fans: Die langjährigen Produzenten der Reihe, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, ziehen sich aus dem 007-Universum zurück, zumindest als aktive Beteiligte. Stattdessen übernehmen die Amazon Studios die komplette kreative Hoheit über die Zukunft des britischen Geheimagenten. Das teilten beide Parteien am Donnerstag in einem Statement mit. Es ist eine Nachricht, die in der Filmbranche einschlägt wie eine Bombe.