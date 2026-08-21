Ein Bruch ist immer blöd. Ehebruch, Glasbruch, Leistenbruch; will man alles nicht haben. Ein Durchbruch verheißt in der Krankheitslehre auch nichts Gutes, einen Magendurchbruch braucht schließlich niemand. Noch schlimmer ist offensichtlich nur das Versagen in toto, also der Zusammenbruch. Ob Kreislauf oder Nerven, alles ist dann komplett hinüber – zumindest für den Moment, so die niederschmetternde Diagnose. Weitere Prognose vorläufig unklar.