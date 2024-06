Von Fritz Göttler

Halt dein Maul, sagt Rita Aitzinger, und steckt dem jungen Mann, der bewegungslos im Ihmepark in Hannover an einem Baum lehnt, den Zeigefinger unter die Nase – sie spürt keinen Atem. Er hat Inlineskates an den Füßen und Kopfhörer über den Ohren, ein Pirol saß auf seiner Schulter, der bei Ritas Näherkommen davonflog. Wenn man ihre süddeutsche Herkunft bedenkt, ist der Ausruf wohl nicht so grob gemeint, wie es in der norddeutschen Landschaft klingen mag.