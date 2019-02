5. Februar 2019, 18:52 Uhr Jahresvorschau Skizzenhaft

Neue Bilder, alte Baustellen im Nationalmuseum Nürnberg

Von Claudia Henzler, Nürnberg

Als größtes kulturgeschichtliche Museum des deutschsprachigen Raums ist das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg fast zwangsläufig eine etwas unübersichtliche Angelegenheit. Hier sind nicht nur bedeutende Kunstwerke von Tilman Riemenschneider, Albrecht Dürer, Rembrandt oder Ernst Ludwig Kirchner zu sehen, hier wird so ziemlich alles gesammelt, was für die deutsche Nation und ihre Vorläufer von kulturhistorischer Relevanz ist: Tasteninstrumente, Waffen, Porzellan, Kleidung. Insgesamt 1,3 Millionen Objekte umfasst der Bestand, in den die Wissenschaftler mit Forschungsarbeiten und jährlichen Sonderausstellungen immer neue Schneisen schlagen.

Die von Bund, Land und der Stadt Nürnberg getragene Einrichtung ist im Laufe ihrer 150-jährigen Geschichte um etliche Anbauten erweitert worden, was den Eindruck der Unübersichtlichkeit durchaus verstärkt, und befindet sich eigentlich ständig im Umbruch. Aktuell wird ein großer Saal der spätmittelalterlichen Sammlung renoviert - bis 2025 soll die gesamte Abteilung erneuert werden. Und schon seit mehr als fünf Jahren wird im Innenhof des riesigen Museumskomplexes gebaggert. Dort entsteht für mindestens 32 Millionen Euro ein baulich anspruchsvolles unterirdisches Depot, das einmal auf vier Stockwerken jenen Sammlungsgegenständen Platz bieten soll, die nicht in den Ausstellungen gezeigt werden, und die nicht mehr in die bestehenden Lagerräume unter dem Museum passen. Die sind nämlich voll.

Nach einem Baustopp wegen archäologischer Arbeiten ist die Fertigstellung 2020 geplant. Bevor das Tiefdepot seinem eigentlichen Zweck dienen kann, wird es aber erst einmal als Zwischenlager fungieren müssen. Denn dann werden mehrere Gebäudeflügel des Museums nacheinander ausgeräumt und saniert. Nicht nur in baulicher Hinsicht stehen dem Museum große Veränderungen ins Haus: Ulrich Großmann, seit 25 Jahren Generaldirektor des Museums, wird zum 1. Juli in den Ruhestand gehen. Ein großer Einschnitt, aber wohl kein gewaltiger Umbruch. Der designierte Nachfolger, der 56-jährige Daniel Hess, leitet seit 1998 zwei Sammlungen des Museums und ist seit 2007 einer von zwei Stellvertretern Großmanns. Der andere, Frank Matthias Kammel, ging vergangenes Jahr als Direktor ans Bayerische Nationalmuseum nach München. Ihm folgte Yasmin Doosry nach, sie ist Leiterin der Graphischen Sammlung am Germanischen und wird die Besucher 2019 mit einer Sonderausstellung erfreuen, in der etwa 400 bisher weitgehend unbekannte Zeichnungen aus Franz Marcs Skizzenbüchern gezeigt werden (ab 23. Mai).

Eine Neuerung wird der Personalwechsel auf jeden Fall mit sich bringen: Hess wird mit seinem Amtsantritt einen neu geschaffenen Lehrstuhl für Museumsforschung und Kulturgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg übernehmen. Wie viel Forschung schon jetzt am Germanischen Nationalmuseum betrieben wird, ist Thema einer weiteren Sonderausstellung, die sich Ulrich Großmann selbst zum Abschied schenkt. Unter dem Titel "Abenteuer Forschung" werden die Mitarbeiter des Museums und des hauseigenen Instituts für Kunsttechnik und Konservierung vom 27. Juni 2019 bis 6. Januar 2020 zeigen, wie sie die Herkunft und Bedeutung von Kunstwerken ermitteln.