16. Januar 2019, 18:39 Uhr Jahresprogramm Münzen und Mumien

Das Ägyptische Museum hofft auf noch mehr Besucher

Von Jürgen Moises

Die Glyptothek ist wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, seit Anfang Januar gilt das Gleiche für die Neue Pinakothek. Und nun stehen, das konnte man von der Direktorin Sylvia Schoske bei der Jahrespressekonferenz erfahren, auch noch im Museum für Ägyptische Kunst Umbauarbeiten an. All denjenigen, die nun befürchten, im Münchner Kunstareal bald überall vor verschlossenen Türen zu stehen, sei zur Entwarnung aber gesagt: Es wird nur ein kleiner Umbau sein, der auch keiner völligen Schließung des Museums bedarf. Und wenn alles nach Plan läuft, wird es dann vom 21. Februar an integriert in den Museumsshop eine kleines Café im Ägyptischen Museum geben.

Eine neue Internetseite wird es im Februar geben. Sie wird um neue, vor allem auf das Kinder- und Jugendprogramm konzentrierte Inhalte ergänzt und außerdem, so das Versprechen von Schoske, für die Museumsbesucher besser verständlich sein. Rund 90 000 Besucher waren es 2018 insgesamt. Eine relativ konstante Zahl, die sich durch die Schließung der angrenzenden Museen in diesem Jahr noch etwas erhöhen könnte. Profitieren kann das Ägyptische Museum von der Sanierung der Glyptothek auf jeden Fall schon mal dadurch, dass ausgesuchte Objekte wie etwa zwei Faunköpfe von dort ausgeliehen und in die Ausstellung integriert wurden.

Auch sonst wird es, obwohl diese seit dem letzten Jahr als komplett gilt, im Juli noch weitere Ergänzungen in der Dauerausstellung geben. Und zwar zwei Vitrinen mit griechischen und römischen Münzen, welche die Geldwirtschaft in der Zeit nach den Pharaonen thematisieren. Was geplante Veranstaltungen angeht: Diese beginnen bereits an diesem Freitag mit einer Teilnahme des Museums an der "Langen Nacht der Architektur". Bei der "Langen Nacht der Musik" (4. Mai) wird das Haus ebenfalls wieder beteiligt sein. Das Gleiche gilt für das Dok-Fest im Mai, den Internationalen Museumstag am 19. Mai, das Kunstareal-Fest am 13. und 14. Juli und die "Lange Nacht der Museen" am 19. Oktober.

Die nächste Jahresausstellung der Münchner Künstlergenossenschaft vom 8. bis 31. März und der "Kunstsalon" vom 4. November bis 1. Dezember stehen ebenfalls wieder auf dem Programm. Darüber hinaus konnte man erstmals auch die Opera Incognita für eine Zusammenarbeit gewinnen, die im August und September unter anderem die "Aida" aufführt. Und als zwei kleine Höhepunkte sind zwei Studientage zum Thema "Mumien" geplant. Von dem ethischen Grundsatz, keine Mumien zu zeigen, will man, so Sylvia Schoske, dabei nicht abweichen und stattdessen am 1. Juni die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung einer Kindermumie und eines in Stuck gefassten Mumien-Schädels präsentieren. Beim zweiten Studientag am 23. November wird es dann um Tiermumien gehen.