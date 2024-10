Von Nils Minkmar

Nichts ist mächtiger als ein Bösewicht, von dem es keine Bilder gibt. Man verarbeitet den Schock seiner Taten in einer schwarzen Imagination, in der aus gewöhnlichen Sterblichen Superhelden der Finsternis werden. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde das historisch noch nicht wirksame Böse literarisch in der Figur des Fantomas vorweggenommen: Pierre Souvestre und Marcel Allain ersannen in ihren Kriminalromanen einen Schurken, der es auf die Massen abgesehen hat. Er trachtet der unschuldigen Zivilbevölkerung mit infizierten Ratten nach dem Leben, ersetzt das Parfum in den Flacons mit Säure und scheut vor keiner Grausamkeit zurück – noch heute ist die Lektüre verstörend. Die effektivste Waffe von Fantomas ist die Vorstellungskraft der entstehenden westlichen Massenkultur: Es gibt kein Bild von ihm. Wüsste man, wie Fantomas aussieht, wäre es sein Ende.