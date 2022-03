Von Niklas Elsenbruch

"One fast move or I'm gone" intoniert Jack Kerouac refrainartig zu Beginn von "Big Sur", seinem Roman darüber, wie alles anders werden sollte. Im Sommer 1960, mit 38 Jahren, zog er sich in eine Waldhütte an der kalifornischen Küste zurück, die Lawrence Ferlinghetti gehörte, seinem Freund, dem Poeten und Publizisten. Drei Jahre zuvor war "On the Road" erschienen, das atemlose und ikonoklastische Sehnsuchts-Epos eines Nachkriegsamerikas, das Sal Paradise und seinen abgefahrenen Freunden nichts übriglässt als von Ost nach West die Landschaft zu durchtrampen - und zurück, immer unterwegs zu heißen Jazzclubs, harten Drogen, leichten Frauen - wilde Poesie, die ihren Autor über Nacht berühmt machte.