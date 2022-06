Von Jakob Biazza

Es musste so kommen. Exakt so. Im Grunde unausweichlich: sanftes Flaschenblasen, als Melodiestimme. Eines der weithin säuseligsten Geräusche der Welt. Federndes "Füü, fü" also, jeweils auf die beiden letzten Off-Beats des Taktes. Wer sich noch an das wirklich wahnsinnig ohrwurmige "Hip, hip" in Weezers "Island in the Sun" erinnert: so. Nur auf schwiemelig gestimmtem Glas.