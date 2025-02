Essay von Detlef Esslinger

Wahrscheinlich weiß J. D. Vance ganz genau, was für einen Schmarrn er am Freitag in München erzählt hat. Der Mann studierte in Yale, er hat Abschlüsse in Politikwissenschaft, Philosophie und Jura, 2017 erschien seine damals hochgelobte sozialkritische Autobiografie „Hillbilly-Elegie“ – wäre ihm dies alles gelungen, wenn die Verallgemeinerung halb garer Beispiele seine bevorzugte Methode wäre?