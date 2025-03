Von Bernd Dörries

Der Angriff startete am frühen Montagabend, während des Fastenbrechens. Etwa 20 maskierte israelische Siedler begannen, mit Steinen zu werfen, eine Gruppe Palästinenser zu verfolgen, sie zu schlagen. Einer von ihnen war Hamdan Ballal, der vor drei Wochen in Hollywood noch den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen hatte, zusammen mit seinem Team. Der Angriff ist wie ein Beleg für die These seines Films „No Other Land“, den er zusammen mit zwei israelischen Regisseuren und einem weiteren Palästinenser drehte. Es geht um die Gewalt der rechtsextremen Siedler im Westjordanland, um ihre Vertreibung der Palästinenser, gemeinsam mit der Armee, um Hilflosigkeit und Willkür. Um Geschichten und Szenen, wie sie sich nun offenbar am Montagabend abspielten.