Der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner, geboren 1958 in Reith im Alpbachtal, dokumentiert in Büchern wie "Volksmusik" oder "Winter Wonderland" seit Mitte der Neunzigerjahre die Veränderungen seiner Heimat durch die Tourismusindustrie.

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wird sehr lebhaft über Ferien in Zeiten von Corona diskutiert. Der österreichische Fotograf Lois Hechenblaikner dokumentiert seit 26 Jahren die Ausformungen und Folgen des Tourismus in seiner Heimat. Er hat mehrere Fotobücher bei Steidl dazu veröffentlicht. Momentan arbeitet er an einem Buch über Ischgl, das Après-Ski-Zentrum, in dem sich im März Hunderte Touristen mit dem Coronavirus infiziert haben.