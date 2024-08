Von Alexander Menden

Manchmal ist die Manier, in der eine Schauspielerin ihre Ovationen entgegennimmt, ein darstellerischer Höhepunkt für sich. So huldvoll, wie Isabelle Huppert es bei der Ruhrtriennale tut, können das jedenfalls nur wenige. Wunderbar, wie sie da steht in der letzten der Kreationen, die Modedesignerin Iris van Herpen für sie entworfen hat: Kerzengerade, unnahbar, jeder Millimeter die Königin, die sie verkörpert. Bérénice heißt die Rolle, in der sie in 80 optisch exquisiten, semiotisch bis zur Beliebigkeit vieldeutigen Theaterminuten die Bühne der Duisburger Kraftzentrale über lange Strecken allein gefüllt hat – säuselnd, klagend, deklamierend.