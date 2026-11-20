Nach Anbruch der Dunkelheit hörte der Regen auf. Die ersten Gäste trafen so früh in der kleinen französisch-deutschen Buchhandlung „Le Neuvième Pays“ ein, die schräg gegenüber der Kirche Saint-Sulpice liegt, dass sie noch mithalfen, die Klapphocker im Raum aufzustellen. Die Besitzerin Sophie Semin, sie ist die Frau von Peter Handke, gab Anweisungen, wo sie hinsollten. In ihrer Buchhandlung, die es seit 2023 gibt und die allen Parisreisenden, die auf der Suche nach dem guten alten, dem literarischen, kunstsinnigen Paris traurig durch die Stadt irren, wärmstens ans Herz gelegt sei, finden oft Veranstaltungen statt. An diesem Abend wird Yasmina Reza ihr neues Buch vorstellen. Es ist vor wenigen Wochen in Frankreich erschienen und heißt „Nos divertissements sont terminés“, „Unser Fest ist jetzt zu Ende“. Ein Zitat aus Shakespeares „Sturm“.