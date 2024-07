Interview von Fritz Göttler, Susan Vahabzadeh

In „Madame Sidonie in Japan“ spielt Isabelle Huppert eine Schriftstellerin, die nach Japan reist und dort die Einsamkeit in den Griff bekommt, die sie seit dem Tod ihres Mannes (August Diehl) quält – er hilft ihr dabei, sein Geist begleitet sie nämlich. Zur Premiere auf dem Münchner Filmfest ist Huppert angereist, und beim Interview kann man ihr gekonntes Spiel mit Nähe und Distanz beobachten. Ganz in Schwarz taucht sie auf und entschuldigt sich, dass sie die Sonnenbrille nicht abnehmen will – aber nach zwei Minuten liegt die Brille dann doch auf dem Tisch. Es gibt wohl kaum eine andere Schauspielerin, die so kontinuierlich ein halbes Jahrhundert lang Filme gemacht hat wie Isabelle Huppert – allein mit Claude Chabrol waren es sieben. Inzwischen ist sie 71 Jahre alt, und mit zwei Filmen pro Jahr gibt sie sich immer noch nicht zufrieden.