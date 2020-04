Der typische Schönling des indischen Kinos war er nie - und vielleicht ist das der Grund, warum er erst älter werden musste, bis seine dunklen, seelenvollen Augen ihre ganze Macht und Verführungskraft entwickelten. Im Augenblick seines großen Durchbruchs war Irrfan Khan, geboren 1966 im indischen Jaipur, schon 35 Jahre alt und ein erfahrener Schauspieler - wenn auch nur, zu seiner eigenen Frustration, in den billigen Seifenopern des indischen Fernsehens.

Vielleicht brauchte es einen Regisseur mit dem fremden Blick des Westens, um sich in dieses gewaltige Gesicht zu verlieben. Das war der britische Filmemacher Asif Kapadia, der seinen Debütfilm "The Warrior" (2001) in Indien drehen wollte. Es geht um einen Krieger der Vergangenheit, der seinem mörderischen Leben - und seinem Herrn - abschwört und sich dann dessen Rache stellen muss. Kapadia fand seine Idealbesetzung in Irrfan Khan, mit langen wilden Haaren - der Start einer großen Karriere in seiner Heimat wie auch international.

Zunächst waren es immer noch Schurkenrollen, die Bollywood für ihn bereit hielt, wobei Khan diese Bezeichnung, und ihren kleinmachenden Anklang an Hollywood, immer ablehnte. Zum indischen Superstar wurde er mit dem Rebellen-Epos "Paan Singh Tomar" (2012), in dem er einen der berühmtesten Sportler des Landes spielte, der später zum Outlaw wurde: Schurke und Held zugleich. Der Film brach mit allen Regeln der Industrie und musste mit winzigem Budget gedreht werden - sein Erfolg veränderte das indische Kino für immer.

Der Film "The Lunchbox" wurde zum Favoriten seiner Fans

Auch internationale Regisseure wollten immer wieder mit Khan drehen. Danny Boyle besetzte ihn als scharfsinnigen Polizeichef in "Slumdog Millionär" (2008), Ang Lee drehte "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" (2012) mit ihm - da spielt er den Helden im Erwachsenenalter, der sich an seine abenteuerliche Seereise erinnert. Kleine Auftritte hatte er auch in "The Amazing Spider-Man" oder in "Jurassic World". Ein großer Favorit seiner Fans wurde schließlich "The Lunchbox" (2013), wo endlich auch, im fortgeschrittenen Alter, Khans romantische Seite zum Tragen kam. Ein Zettel in einer fehlgeleiteten Brotzeitbox ist hier der Beginn einer sehnsuchtsvollen Brieffreundschaft zwischen zwei Menschen, die in ihrer jeweiligen Rolle gefangen sind, als Buchhalter und als Hausfrau in einer unglücklichen Ehe.

Im Jahr 2018 machte Irrfan Khan seinen Kampf gegen Krebs öffentlich und schien ihn auch zu gewinnen, er drehte weiter und stellte seinen letzten Film, "Angrezi Medium", noch fertig. Am Mittwochmorgen aber kam die Nachricht, dass er mit einer Darminfektion ins Krankenhaus in Mumbai eingeliefert worden war, und dort wenige Stunden später verstarb. Er wurde 53 Jahre alt.

Indien und die Welt trauern nicht nur um einen großen Schauspieler, sondern auch um einen Mann von besonderer Bescheidenheit und Integrität. Zahlreiche Prominente, vom Premierminister angefangen, würdigten Irrfan Khan in emotionalen Statements. "Ein unglaubliches Talent, ein großzügiger Kollege, ein produktiver Schöpfer in der Welt des Kinos", schrieb etwa Schauspielkollege Amitabh Bachchan. "Er verließ uns zu früh... und hinterlässt eine große Leere."