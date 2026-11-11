Zum Hauptinhalt springen

LiteraturGefeiert, vergessen, wiederentdeckt

Lesezeit: 4 Min.

Scharfzüngig, gesellschaftskritisch, ihrer Zeit voraus – das war die Schriftstellerin Irmgard Keun, hier im Jahr 1981.
Scharfzüngig, gesellschaftskritisch, ihrer Zeit voraus – das war die Schriftstellerin Irmgard Keun, hier im Jahr 1981.
dpa

In „Keine von uns“ rekonstruiert Tobias Lehmkuhl das wildbewegte Leben der Schriftstellerin Irmgard Keun – und macht dabei eine ganze Epoche des Exils menschlich fassbar.

Von Juliane Liebert

SZ bei Google bevorzugen

Angst und Arroganz sind sich im Fortschrittsglauben oft nahe. Jede neue Generation denkt, sie sei die klügste und die letzte, aber unterm Strich unterscheidet uns wenig von denen, die vor hundert Jahren gelebt haben. Ja, wir haben unsere kleinen Computerchen in unseren Taschen, aber wer dieses Buch liest, merkt, wie die Jahre mit jeder Seite mehr zusammenschrumpfen.

Zur SZ-Startseite

Literatur
:Oh mein Gott, er fühlt es auch

Warum verliert sich eine Frau heute noch so völlig in der Liebe? Die Niederländerin Emy Koopman schreibt einen unvergesslichen Roman über eine große Obsession: „Leichter Wahnsinn“.

SZ PlusVon Juliane Liebert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite