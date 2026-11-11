In „Keine von uns“ rekonstruiert Tobias Lehmkuhl das wildbewegte Leben der Schriftstellerin Irmgard Keun – und macht dabei eine ganze Epoche des Exils menschlich fassbar.

Angst und Arroganz sind sich im Fortschrittsglauben oft nahe. Jede neue Generation denkt, sie sei die klügste und die letzte, aber unterm Strich unterscheidet uns wenig von denen, die vor hundert Jahren gelebt haben. Ja, wir haben unsere kleinen Computerchen in unseren Taschen, aber wer dieses Buch liest, merkt, wie die Jahre mit jeder Seite mehr zusammenschrumpfen.