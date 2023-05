Von Christine Dössel

Nach 14 Jahren endet im Juni die Intendanz von Ulrich Khuon am Deutschen Theater Berlin (DT), dann übernimmt erstmals in der Geschichte des Hauses eine Frau die Leitung: Iris Laufenberg, geboren 1966 in Köln, derzeit noch Intendantin in Graz. An diesem Donnerstag stellt sie in Berlin ihr Programm vor. Für ein exklusives Gespräch vorab trafen wir die saloppe 57-Jährige in München, wo sie an der Uni einen Vortrag über Führung hielt. Laufenberg arbeitete nach ihrem Studium der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen als Dramaturgin und war künstlerische Leiterin der Bonner Biennale. Von 2003 bis 2011 leitete sie das Berliner Theatertreffen. Danach übernahm sie die Schauspieldirektorin am Konzert Theater Bern und 2015 die Intendanz in Graz.