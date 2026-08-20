Zum Hauptinhalt springen

Rede zu den „Tagen des Exils“Als würden sie zum Mars fliegen

Lesezeit: 8 Min.

Die russische Germanistin und Kulturwissenschaftlerin Irina Scherbakowa, Jahrgang 1949, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine lebt sie in Deutschland.
Die russische Germanistin und Kulturwissenschaftlerin Irina Scherbakowa, Jahrgang 1949, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine lebt sie in Deutschland. Bodo Schackow/dpa

Die wichtige Rolle, die Dissidenten für ihre Heimat spielen, endet nicht an der Landesgrenze: Das war unter Stalin so, das ist heute wieder so, da Putin unabhängige Köpfe umbringt oder ins Exil treibt.

Gastbeitrag von Irina Scherbakowa

SZ bei Google bevorzugen

Wir alle kennen die Geschichten von Menschen, die ihre Länder verloren haben, die fliehen mussten, und deren Beitrag zu Wissenschaft, Kunst, Literatur und Politik später international anerkannt wurde: Albert Einstein, Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Igor Strawinsky, Hannah Arendt, Marlene Dietrich, Joseph Brodsky und viele, viele andere.

Zur SZ-Startseite

Russische Desinformation
:„Diese Diskreditierungen sind nicht nur gefährlich“

Russland verbreitet Gerüchte über angebliche Untaten deutscher Politiker. Das ist beunruhigend. Es ist manchmal aber auch einfach dämlich, sagt die Slawistin Sylvia Sasse.

SZ PlusInterview von Sonja Zekri

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite