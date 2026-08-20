Wir alle kennen die Geschichten von Menschen, die ihre Länder verloren haben, die fliehen mussten, und deren Beitrag zu Wissenschaft, Kunst, Literatur und Politik später international anerkannt wurde: Albert Einstein, Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Igor Strawinsky, Hannah Arendt, Marlene Dietrich, Joseph Brodsky und viele, viele andere.
Rede zu den „Tagen des Exils“Als würden sie zum Mars fliegen
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Die wichtige Rolle, die Dissidenten für ihre Heimat spielen, endet nicht an der Landesgrenze: Das war unter Stalin so, das ist heute wieder so, da Putin unabhängige Köpfe umbringt oder ins Exil treibt.
Gastbeitrag von Irina Scherbakowa
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