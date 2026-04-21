Die Lage ist fast ausweglos. Sowohl die Trump-Regierung als auch die Vertreter der Islamischen Republik inszenieren sich seit Beginn der Waffenruhe vor zwei Wochen als Sieger – und falls überhaupt neue Verhandlungen stattfinden, wollen sie in diese Gespräche mit Maximalforderungen gehen. Der eigenen Anhängerschaft Kompromisse vermitteln? Für beide Seiten schwierig, denn die nun auslaufende Waffenruhe haben beide nur genutzt, um mit ihren Erfolgen zu prahlen. Damit ist ein Zustand gegeben, in dem gegenseitige Zugeständnisse kaum noch möglich sind. Und das Misstrauen auf beiden Seiten, das ist tief.