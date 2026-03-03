Der von den USA und Israel gestartete Großangriff gegen Iran hat bereits Vergeltungsschläge im gesamten Nahen Osten ausgelöst. Ein größerer regionaler Konflikt scheint immer wahrscheinlicher, mit düsteren unbeabsichtigten Folgen wie dem Abschuss von drei US-Kampfflugzeugen durch Friendly Fire in Kuwait. Warum also hat US-Präsident Donald Trump – ein selbsternannter Friedensstifter – einen Krieg im Ausland begonnen?
NahostWarum Trump wirklich angreifen ließ
Die Rechte der Menschen in Iran, die Bedrohung durch Atomwaffen? Sind dieser US-Regierung eher egal. Ihr Ziel ist die Zerstörung der Demokratie und persönliche Bereicherung.
Gastbeitrag von Timothy Snyder
Iran:„Hilfe ist unterwegs“? Von wegen!
Wenn infolge des Kriegs das islamistische Regime zusammenbricht, ist das im unmittelbaren Interesse der USA. Dass sie ihn zu diesem Zweck begonnen haben, fällt jedoch schwer zu glauben. Was will Trump in Iran?
