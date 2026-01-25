Das neue Jahr beginnt dramatisch wie schon lange keines mehr, und täglich, sogar stündlich gibt es neue Zeitansagen: Heute ist ein neuer Tag, aber auch eine neue Epoche, ein neues Zeitalter für Europa. Vor drei Jahren kam die Zeitenwende, der Angriff Russlands auf das demokratische Europa, nun droht das Zeitenende der Partnerschaft mit den USA. Von nun an muss alles anders werden. Es ist eine Zeit des Umbruchs wie 1989 beim Fall der Mauer, allerdings weniger fröhlich. Es geht etwas zu Ende, aber das Neue hat noch nicht begonnen.