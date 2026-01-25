Das neue Jahr beginnt dramatisch wie schon lange keines mehr, und täglich, sogar stündlich gibt es neue Zeitansagen: Heute ist ein neuer Tag, aber auch eine neue Epoche, ein neues Zeitalter für Europa. Vor drei Jahren kam die Zeitenwende, der Angriff Russlands auf das demokratische Europa, nun droht das Zeitenende der Partnerschaft mit den USA. Von nun an muss alles anders werden. Es ist eine Zeit des Umbruchs wie 1989 beim Fall der Mauer, allerdings weniger fröhlich. Es geht etwas zu Ende, aber das Neue hat noch nicht begonnen.
Von Nils Minkmar
Lesezeit: 8 Min.
Hilfe für die Ukraine, die mutigen Menschen in Iran? Geht uns alle an. Denn auch, wenn sich angesichts des Siegeszugs der Despoten derzeit viele machtlos fühlen: Europa hat viele Trümpfe in der Hand – konsequenter Konsumentenprotest etwa wirkt.
Gegen die Gewaltherrschaft der Mullahs sind fast alle Iraner in Deutschland. Doch da hört der Konsens schon auf. Ist Demokratie das Ziel? Oder eine Rückkehr der Monarchie? Und was ist mit Israel? Über eine lebendige Streitkultur, die vor allem einem nutzt: dem Regime.
