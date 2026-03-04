Zum Hauptinhalt springen

DebatteDer Geist des Widerstands ist das Leitmotiv der Islamischen Republik

Lesezeit: 4 Min.

Schiiten gedenken des Helden Hussein, der bei der Schlacht von Kerbela getötet wurde.
Schiiten gedenken des Helden Hussein, der bei der Schlacht von Kerbela getötet wurde. Anmar Khalil/AP

Kollektives Leiden als Geburtsmythos des Glaubens: Das ist der Kern der Schia. Warum ein Blick auf die zweitgrößte religiöse Strömung des Islam hilft, um besser zu verstehen, was nach dem Tod von Chamenei in Iran passiert.

Essay von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Es fehlt nur, dass er sich geißelt. Erst seufzt er, dann schluchzt er. Er weint, er heult. Im Dreiteiler, unter der iranischen Flagge, auf dem nationalen Bildschirm. „Nach einem Leben der Opfer und des Kampfes, so wie der Imam Hussein ...“ Die tränenfeuchte Live-Litanei des iranischen Nachrichtensprechers dauert mehr als eine Minute, unterbrochen von Ergriffenheit, Trauer, zur Schau gestelltem Leiden.

Iran
:„Hilfe ist unterwegs“? Von wegen!

Wenn infolge des Kriegs das islamistische Regime zusammenbricht, ist das im unmittelbaren Interesse der USA. Dass sie ihn zu diesem Zweck begonnen haben, fällt jedoch schwer zu glauben. Was will Trump in Iran?

SZ PlusGastbeitrag von Herfried Münkler

