Es fehlt nur, dass er sich geißelt. Erst seufzt er, dann schluchzt er. Er weint, er heult. Im Dreiteiler, unter der iranischen Flagge, auf dem nationalen Bildschirm. „Nach einem Leben der Opfer und des Kampfes, so wie der Imam Hussein ...“ Die tränenfeuchte Live-Litanei des iranischen Nachrichtensprechers dauert mehr als eine Minute, unterbrochen von Ergriffenheit, Trauer, zur Schau gestelltem Leiden.