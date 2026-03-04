Es fehlt nur, dass er sich geißelt. Erst seufzt er, dann schluchzt er. Er weint, er heult. Im Dreiteiler, unter der iranischen Flagge, auf dem nationalen Bildschirm. „Nach einem Leben der Opfer und des Kampfes, so wie der Imam Hussein ...“ Die tränenfeuchte Live-Litanei des iranischen Nachrichtensprechers dauert mehr als eine Minute, unterbrochen von Ergriffenheit, Trauer, zur Schau gestelltem Leiden.
DebatteDer Geist des Widerstands ist das Leitmotiv der Islamischen Republik
Lesezeit: 4 Min.
Kollektives Leiden als Geburtsmythos des Glaubens: Das ist der Kern der Schia. Warum ein Blick auf die zweitgrößte religiöse Strömung des Islam hilft, um besser zu verstehen, was nach dem Tod von Chamenei in Iran passiert.
Essay von Tomas Avenarius, Tel Aviv
