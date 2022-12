Von Parastou Forouhar

Am 12. November reiste ich nach Teheran, um meiner Eltern Parvaneh und Dariush Forouhar zu gedenken, oppositionelle Politiker, die 1998 durch Agenten des Geheimdienstes der Islamischen Republik ermordet wurden. Wie in jedem Jahr wollte ich an ihrem Todestag am 22. November versuchen, eine Gedenkfeier in ihrem Haus abzuhalten.