Gastbeitrag von Katajun Amirpur

Was die Machthaber wohl mehr gereizt hat? Dass Parastoo Ahmadi, eine 27-jährige iranische Musikerin, in der Öffentlichkeit sang – was Frauen in der Islamischen Republik verboten ist? Oder dass sie es ohne Kopftuch und im Abendkleid tat? „Dieses Konzert wird in die Geschichte eingehen“, schreibt jemand unter das Video von Parastoo Ahmadi, das vor wenigen Tagen auf Youtube hochgeladen wurde und die Sängerin mit einer vierköpfigen Band bei einem Auftritt in einer Karawanserei zeigt, einem stilvollen, gewölbeartigen Gebäude. Innerhalb kurzer Zeit wurde Video knapp 1,5 Millionen Mal aufgerufen.