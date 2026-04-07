Donald Trump hat Iran ein, zwei, viele Ultimaten gestellt, und jedes Mal klang er ein bisschen frustrierter und sehr viel hemmungsloser. Seine aktuelle Drohung mit Ablaufdatum in der Nacht zu Mittwoch lautete so: Wenn die Islamische Republik nicht auf seine Forderungen eingeht und die Straße von Hormus öffnet – worauf gerade nicht viel hindeutet, weil Iran, im Gegenteil, eigene Vorstellungen entwickelt hat, wie die Weltwirtschaft mit der Wasserstraße umzugehen hat, beispielsweise indem sie an Iran eine Art Mautgebühren entrichtet–, dann, ja, dann werde er das Land „in die Steinzeit“ zurückbomben.