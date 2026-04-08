So oft Donald Trump Iran ein Ultimatum gestellt hat, so oft klang er frustrierter und jedes Mal ein bisschen apokalyptischer. Wenn die Islamische Republik nicht auf seine Forderungen eingehe und die Straße von Hormus öffne, dann, ja, dann werde er das Land „in die Steinzeit“ zurückbomben, so die Drohung zu Wochenbeginn.
Iran-KriegHat hier jemand Steinzeit gesagt?
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Der Präsident eines 250 Jahre alten Landes droht einer 5000 Jahre alten Zivilisation mit totaler Vernichtung. Hat Donald Trump denn überhaupt je von den Kulturschätzen gehört, die er da auslöschen will?
Von Sonja Zekri
Archäologie:Wie schützt man Kulturerbe, wenn Bomben fallen?
Im Krieg in Iran sind bereits mehrere Welterbestätten beschädigt worden, andere sind gefährdet. Internationale Organisationen warnen. Doch was kann man wirklich tun?
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