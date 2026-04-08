So oft Donald Trump Iran ein Ultimatum gestellt hat, so oft klang er frustrierter und jedes Mal ein bisschen apokalyptischer. Wenn die Islamische Republik nicht auf seine Forderungen eingehe und die Straße von Hormus öffne, dann, ja, dann werde er das Land „in die Steinzeit“ zurückbomben, so die Drohung zu Wochenbeginn.