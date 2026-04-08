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Iran-KriegHat hier jemand Steinzeit gesagt?

Lesezeit: 4 Min.

Schießt er wirklich - oder tut er nur so? Donald Trump bei einer Pressekonferenz zum Thema Iran.
Schießt er wirklich - oder tut er nur so? Donald Trump bei einer Pressekonferenz zum Thema Iran. KENT NISHIMURA/AFP

Der Präsident eines 250 Jahre alten Landes droht einer 5000 Jahre alten Zivilisation mit totaler Vernichtung. Hat Donald Trump denn überhaupt je von den Kulturschätzen gehört, die er da auslöschen will?

Von Sonja Zekri

So oft Donald Trump Iran ein Ultimatum gestellt hat, so oft klang er frustrierter und jedes Mal ein bisschen apokalyptischer. Wenn die Islamische Republik nicht auf seine Forderungen eingehe und die Straße von Hormus öffne, dann, ja, dann werde er das Land „in die Steinzeit“ zurückbomben, so die Drohung zu Wochenbeginn.

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