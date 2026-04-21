Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur, sprach kürzlich eine eindringliche Mahnung aus: Der Iran-Krieg stelle die„größte Energiekrise in der Geschichte der Menschheit“ dar. Im SZ-Interview sagte er, die Krise durch die Blockade der Straße von Hormus sei größer als die Ölkrisen von 1973 und 1979 und die Gaskrise von 2022 zusammen. „Wir werden die Folgen viele Monate spüren, wenn nicht Jahre.“