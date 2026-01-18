Am Samstag in Köln. Draußen in Müngersdorf gewinnt der Effzeh 2:1 gegen Mainz, viele Fahnen und Sprechchöre jedoch auch in der Innenstadt: Sieben Iran-Demos finden dort fast zeitgleich statt. Sieben! In der Woche zuvor waren es fünf. Man muss kein Iraner sein, um sich darüber zu wundern. Was sind das für Exilparteien und Gruppen, die in dem Moment, da in Iran Menschen mutig auf die Straße gehen und das Regime ins Wanken bringen, im fernen Deutschland getrennt ihre Transparente oder Fahnen schwenken, statt gemeinsam Solidarität zu bekunden?