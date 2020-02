Nora Gomringer hing an diesem stürmischen Montag in Frankfurt fest; statt im Münchner Literaturhaus saß die Lyrikerin, Leiterin des Bamberger Künstlerhauses Villa Concordia und neue Kuratorin am Telefon. Sie erzählte von ihren Plänen für das nächste Forum:Autoren des Literaturfests, das vom 11. bis 29. November stattfindet. Das Motto: "2020 - Vom Leben in der Zukunft".