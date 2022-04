Interview von Viktoria Großmann

Als ihr Lebenswerk bezeichnet die 54-jährige Schriftstellerin Radka Denemarková ihren Roman "Stunden aus Blei". Schauplatz ist das heutige China. Die Protagonisten sind ein tschechischer Programmierer, ein 1000 Jahre alter Kater und eine Schriftstellerin. Es treffen Ost und West, vergangene und bestehende Diktaturen aufeinander: die Jahre der sogenannten Normalisierung in der ČSSR nach dem Prager Frühling, eben die bleierne Zeit, und das totalitaristische China, wo aus Denemarkovás Sicht das Schlimmste des Kapitalismus und das Schlimmste aus dem Kommunismus zusammenfinden. Nun ist das Buch auf Deutsch und in 17 weiteren Sprachen erschienen. Zum Gespräch im gemütlichen Altstadthotel kommt Denemarková ein paar Minuten zu spät - der Zug! - und entschuldigt sich, sie müsse sich erst sammeln. Es zeigt sich, dass das nicht nötig ist, sie weiß genau, was sie sagen will. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin spricht Deutsch.