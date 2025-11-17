Kürzlich bekam der Mitgründer des Online-Lexikons Wikipedia Jimmy Wales sehr schnell sehr schlechte Laune. Beim Podcast „Jung & naiv“ von Tilo Jung hatte er sich als Wikipedia-Gründer vorgestellt und auf die Frage, ob er denn nicht Mitgründer sei, gepoltert: „Das ist die dümmste Frage der Welt.“ Moderator Jung hakte nach. Nach nicht einmal einer Minute stürmte Wales dann aus dem Studio. Der wunde Punkt liegt in einem Streit, der nun schon seit 2002 zwischen Wales und Larry Sanger schwelt. Sanger hatte das Projekt damals verlassen, weil er die Methode, Beiträge ausschließlich von Nutzerinnen und Nutzern verfassen und korrigieren zu lassen, für falsch hielt.
Wikipedia„Die meisten Menschen sind in Ordnung“
Der Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales über Vertrauensverluste, Kollektivarbeit und die Zukunft der Medien in Zeiten der KI.
Interview von Andrian Kreye
Online-Lexika:Der große Grokhaus
Elon Musk stellt eine Konkurrenz zu Wikipedia online. Weil ihm das legendäre Web-Lexikon zu links ist.
