Kürzlich bekam der Mitgründer des Online-Lexikons Wikipedia Jimmy Wales sehr schnell sehr schlechte Laune. Beim Podcast „Jung & naiv“ von Tilo Jung hatte er sich als Wikipedia-Gründer vorgestellt und auf die Frage, ob er denn nicht Mitgründer sei, gepoltert: „Das ist die dümmste Frage der Welt.“ Moderator Jung hakte nach. Nach nicht einmal einer Minute stürmte Wales dann aus dem Studio. Der wunde Punkt liegt in einem Streit, der nun schon seit 2002 zwischen Wales und Larry Sanger schwelt. Sanger hatte das Projekt damals verlassen, weil er die Methode, Beiträge ausschließlich von Nutzerinnen und Nutzern verfassen und korrigieren zu lassen, für falsch hielt.