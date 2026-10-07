Die Whistleblowerin Frances Haugen über die Verfilmung ihrer „Facebook Files“, die langfristigen Folgen der Enthüllungen und warum sie trotz allem optimistisch in die Zukunft blickt.

Frances Haugen ist die Whistleblowerin, deren „Facebook Files“ 2021 die Gnadenlosigkeit enthüllte, mit der Mark Zuckerberg Reichweite über Sicherheit stellt. Die Südddeutsche Zeitung war damals ihr Partnermedium, das die internationale Berichterstattung leitete. Aaron Sorkin verfilmte ihre Memoiren nun als „The Social Reckoning“. Sie meldet sich aus einem Zug nach Washington DC, wo sie zur nächsten Filmpremiere fährt.