Zum Hauptinhalt springen

Big Tech„Facebook ist immer noch extrem gefährlich“

Lesezeit: 9 Min.

Die echte Frances Haugen, Enthüllerin der „Facebook Files“
Die echte Frances Haugen, Enthüllerin der „Facebook Files“
Imago/Paige Taylor White/Zuma Press

Die Whistleblowerin Frances Haugen über die Verfilmung ihrer „Facebook Files“, die langfristigen Folgen der Enthüllungen und warum sie trotz allem optimistisch in die Zukunft blickt.

Interview von Andrian Kreye

SZ bei Google bevorzugen

Frances Haugen ist die Whistleblowerin, deren „Facebook Files“ 2021 die Gnadenlosigkeit enthüllte, mit der Mark Zuckerberg Reichweite über Sicherheit stellt. Die Südddeutsche Zeitung war damals ihr Partnermedium, das die internationale Berichterstattung leitete. Aaron Sorkin verfilmte ihre Memoiren nun als „The Social Reckoning“. Sie meldet sich aus einem Zug nach Washington DC, wo sie zur nächsten Filmpremiere fährt.

Zur SZ-Startseite

Film
:Mark Zuckerberg gefällt das nicht

Der Kinofilm „The Social Reckoning“ erzählt von den Enthüllungen der „Facebook Files“. Ein meisterlicher Politthriller alter Schule – nur die Whistleblowerin Frances Haugen wird leider zum rehäugigen Angsthäschen.

SZ PlusVon Andrian Kreye

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite