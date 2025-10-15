Barron Trump soll in den Tiktok-Vorstand und Apple keine Apps mehr anbieten, auf denen die Razzien der Einwanderungspolizei dokumentiert werden: Baut die US-Regierung ihre Kontrolle über das Netz noch stärker aus?

Zu einer sehr speziellen Form positiver Altersdiskriminierung zählt es ja, wenn man jungen Menschen automatisch einen besonders intuitiven Umgang mit Technik unterstellt. Der US-Präsident macht da keine Ausnahme. Seinem Sohn Barron bescheinigte Donald Trump eine „unglaubliche Begabung für Technologie“. In dem entsprechenden Interview mit Fox News ging es zwar nur darum, einen Laptop anzuschalten, und doch, so Berichte aus dem Trump-Umfeld, könnte dem 19-Jährigen deshalb schon bald ein großer Karrieresprung winken. Inzwischen ist schon von einem Platz im Vorstand von Tiktok die Rede.