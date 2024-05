Von Nele Pollatschek

Es gibt dieses Telefonat, das ich alle paar Wochen führe, es geht ungefähr so: Sagt ein Anrufer (es ist fast immer ein Er), er rufe an, weil er diese oder jene Stelle zu besetzen habe, und suche dafür eine junge Frau. Antworte ich: Ich habe nicht in Oxford promoviert, um genommen zu werden, weil meine Genitalien nicht baumeln. Danach schäme ich mich, weil es eine so dermaßen unsympathische, unsouveräne Antwort ist.