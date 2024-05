Aus dem Eklat um das Jury-Verhalten beim Internationalen Literaturpreis sollte man auch im "Haus der Kulturen der Welt" in Berlin die Konsequenz ziehen: Schluss mit den Vertraulichkeiten, wenn es um Literatur geht.

Von Nele Pollatschek

Unabhängig davon, was sich Juroren während ihren Sitzungen versprechen: Eine Literaturpreisjury tagt weder in einer Arztpraxis noch in einem Beichtstuhl. Muss sie auch nicht. Damit Ärzte und Priester ihrer Arbeit nachgehen können, muss man ihnen alles sagen dürfen - das Intime, das Verwerfliche, das Illegale. Das gilt nicht für Literaturpreisjurys.