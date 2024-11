Von Andrian Kreye

Wenn digitale Technologien in der Kultur Geschäftsmodelle zerstören, geht nicht nur Geld verloren. „Bildkompetenz“ verschwindet zum Beispiel derzeit durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Vor allem in der Wissenschaft, sagt Sarah Gorf-Roloff von der Illustratoren-Organisation bei der Internationalen Urheberrechtskonferenz in Berlin. Und dann erscheint ein Nager mit einem Fortpflanzungsorgan auf der Leinwand, das ihn weithin überragt, ergänzt um ein Skrotum, in dem es im Querschnitt aussieht wie in einem Bällebad. Eine künstliche Intelligenz hatte das als Bebilderung einer wissenschaftlichen Arbeit über „spermatogene Stammzellen“ generiert.