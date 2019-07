5. Juli 2019, 18:59 Uhr Internationale Orgelwoche Aus dem letzten Loch

Franz Danksagmüller erweckt verstummte Orgeln wieder zum Leben

Von Paul Schäufele

Franz Danksagmüller ist ein Archäologe des Klanges. Fasziniert von verlassenen Orten, hat der Organist Reisen nach Mittel- und Osteuropa unternommen, leere Fabriken und Krankenhäuser gesehen, aber auch aufgegebene Kirchen besucht - Räume, die einmal von Orgelmusik erfüllt waren, jetzt totenstill sind, weil die Gemeinde sich auflöste, weil die Instrumente dem Verfall anheimgegeben oder mutwillig zerstört wurden.

Daraus zieht Danksagmüller Inspiration: "Das nur Schöne ist langweilig. Ich bin auf der Suche nach dem Charakteristischen, nach Instrumenten, die nicht durch Restauration aufpoliert wurden, an denen die Spuren der Vergangenheit nicht ausgelöscht worden sind." Deshalb nahm er auf seinen Reisen Klangproben von Instrumenten, die teilweise seit Jahrzehnten nicht bespielt worden waren. Während der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg wurden die vergessenen Töne wieder hörbar. Bei der Uraufführung seines Werkes "dávny - vom Hören der Zeit" hat er die in Polen, Tschechien und der Slowakei gesammelten Klänge über ein komplexes Live-Elektronik-System mit denen der Orgel der Nürnberger Marthakirche in Dialog treten lassen. Aufflackernde, jaulende Töne erfüllen den Raum, vibrierend, schwankend, gleichsam mit letztem Atem erzeugt. "Dávny" stellt die materielle Komponente der Klangerzeugung aus: die Königin der Instrumente im letzten Stadium des Verfalls. Genau darauf abgestimmt werden Bildaufnahmen aus den besuchten Regionen gezeigt - Kirchenwände, an denen der Putz bröckelt, Orgeln mit zerbrochenen Manualen. Zu einer Filmaufnahme der Breslauer Jahrhunderthalle erklingt von Max Reger inspirierte Musik.

Im Zusammenspiel von Klang und Bild wird hier deutlich, dass im Zentrum des Projekts nicht nur das Interesse am Klang des Defekts steht. Immer wieder fokussiert die Kamera auf die Register der Breslauer Orgel: Schalmei, Zartflöte, Fagott, alles auf Deutsch - an Musikinstrumenten lässt sich Geschichte erzählen. Im Laufe des Abends wird die Perspektive noch erweitert. Die Bilder eines Magnesiumwerkes werden mit metallischen Klängen unterlegt, monoton rhythmisiert, einen Arbeitsprozess aufrufend, der längst nicht mehr stattfindet. Leise wiederholte Melodiepartikel bilden die musikalische Grundierung für halbverwitterte Grabsteine, auf denen jüdische, deutsche und polnische Namen stehen. Vogel- und Menschenstimmen sind zu hören.

"Das nur Schöne ist langweilig", findet Franz Danksagmüller. (Foto: ION)

Danksagmüllers Komposition bietet ein suggestives Klang-Bild-Erlebnis, ein Modell, vom Gehörten ausgehend Geschichte zu durchleuchten. Nur wo sich (historische) Filmaufnahmen spielender Kinder mit einer tristen Spieldosenweise verbinden, streift Danksagmüller das allzu Offensichtliche, filmmusikhaft Konventionelle. Und auch der Totenkopf steht als Vergänglichkeitssymbol nicht unter Innovationsverdacht, doch der Bildgewalt des Beinhauses von Sedletz kann man sich kaum entziehen. Der Komponist findet für die morbide Faszination ätherische Klänge, die sich immer weiter verflüchtigen und so den Kern des Werks zusammenfassen: das Vergehen der Zeit, dem Menschen, Tiere und Dinge unterworfen sind. Danksagmüller hat mit seiner Montage aus altem und neuem Klang, Geräusch und Bild eine Form gefunden, die diese Schichten freilegt.