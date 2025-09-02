Eine weltweite Vereinigung von Forschern wirft Israel Genozid in Gaza vor. Das kann Folgen haben.

Von Sonja Zekri

Die weltweit größte Vereinigung von Genozid-Forschern hat Israel in einer Resolution vorgeworfen, in Gaza einen Völkermord zu begehen. Das Papier der International Association of Genocide Scholars (IAGS) hält fest: „Die israelischen Taten in Reaktion auf den Angriff des 7. Oktober und die Geiselnahme haben sich nicht nur gegen die verantwortliche Gruppe der Hamas gerichtet, sondern zielten auf die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen.“