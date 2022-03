Denk ich an Prada in der Nacht

Von Julia Werner

An Tag zwei der Mailänder Fashion Week begann Putin seinen Krieg - und wer nun denkt "Fashion Week, ist das grad das Thema?", ist schon mittendrin, im Thema. Wir alle, Ärzte, Friseure, Maurer oder Violistinnen, so gehen zum Beispiel auch die Angestellten der Modeindustrie ja bis auf Weiteres ihrer beruflichen Tätigkeit nach, etwa: Modenschauen besuchen und auf Social Media darüber berichten. Auch Influencer haben ein Herz, weswegen sich nun in ihren millionenfachen Instagram-Storys Videos von Neugeborenen in Bombenschutzkellern ("Heartbroken") mit den neuen Kollektionen abwechseln ("Still thinking about Prada"). Das sind, würde ein Regisseur im Schneideraum sagen, ziemlich grobe Schnitte.